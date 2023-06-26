مصرع عامل في مطار تكساس.. «ابتلعه محرك طائرة»

لقي عامل مصرعه في مطار ولاية تكساس بالولايات المتحدة، بعدما ابتلعه محرك طائرة ركاب هبطت للتو على المدرج، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

تحقيق في حوادث النقل الجوي

وأفادت الهيئة الوطنية لسلامة الطيران، التي تحقق في حوادث النقل الجوي، بأنّ المحرك ابتلع العامل، في حادث وقع ليل الجمعة الماضي قرابة الساعة 10:25 مساءً بالتوقيت المحلي.

فتح تحقيق لجلاء ملابسات الحادث

كما أفادت الهيئة الوطنية لسلامة الطيران، بأنّ طائرة تابعة لشركة «دلتا» هبطت في مطار سان أنطونيو الدولي بولاية تكساس قادمة من لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وكانت تسير على المدرج للوصول إلى بوابة الهبوط ولم يكن يعمل من المحركات سوى واحد، ما أوضحت الهيئة أنّها فتحت تحقيقا لجلاء ملابسات الحادث.

وكان الضحية يعمل لدى شركة «يونيفاي أفييشن»، التي تقدم خدمات مساعدة للعديد من شركات الطيران بما فيها دلتا.