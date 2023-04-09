«صحة القليوبية» تصدر 154 رخصة لمنشآت طبية خلال 3 شهور

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إصدار عدد 145 ترخيص للمنشآت الطبية الخاصة خلال 3 شهور، تنوعت بين 132 رخصة عيادة خاصة و4 عيادات تخصصية و8 تراخيص مركز طبي تخصصي ورخصة محل بصريات، ورخصة مركز طب نفسي وعلاج الإدمان ورخصة دار نقاهة و7 رخص علاج طبيعي.

لجنة إصدار تراخيص المنشآت الطبية بالقليوبية

أوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية أن الرخص صدرت تحت إشراف الدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، ومساعديه ومسؤولي العلاج الحر بالإدارات، وقد تم التأكد من استيفاء هذه المنشآت للشروط والمعايير الصحية ومكافحة العدوي

بوابة الشكاوي الحكومية

كما تم أيضا الرد على عدد 52 شكوى مقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية وفق بيان ميرية الصحة بالقليوبية

أوضح البيان أن هذه الجهود تمت تحت رعاية وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار واللواء عبد الحميد الهحان محافظ القليوبية ، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.