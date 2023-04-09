رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«صحة القليوبية» تصدر 154 رخصة لمنشآت طبية خلال 3 شهور

كتب:

حسن صالح
03:06 م | الأحد 09 أبريل 2023
حملات مديرية الصحة بالقليوبية

حملات مديرية الصحة بالقليوبية

أعلن  الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إصدار عدد 145 ترخيص للمنشآت الطبية الخاصة خلال 3 شهور، تنوعت بين 132 رخصة عيادة خاصة و4 عيادات تخصصية و8 تراخيص مركز طبي تخصصي ورخصة محل بصريات، ورخصة مركز طب نفسي وعلاج الإدمان ورخصة دار نقاهة و7 رخص علاج طبيعي.

لجنة إصدار تراخيص المنشآت الطبية بالقليوبية 

أوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية أن الرخص صدرت تحت إشراف الدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، ومساعديه ومسؤولي العلاج الحر بالإدارات، وقد تم التأكد من استيفاء هذه المنشآت للشروط والمعايير الصحية ومكافحة العدوي 

بوابة الشكاوي الحكومية

كما تم أيضا الرد على عدد 52 شكوى مقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية وفق بيان ميرية الصحة بالقليوبية 

أوضح البيان أن هذه الجهود تمت تحت رعاية وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار واللواء عبد الحميد الهحان محافظ القليوبية ، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

 

اقرأ المزيد:

وكيل «صحة القليوبية» يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من المستشفيات

«صحة القليوبية» تضبط طن بلح غير صالح للاستخدام الآدمي في حملات رقابية

وكيل صحة القليوبية يحيل المتغيبين عن العمل بالمراكز للتحقيق في العبور 

صحة القليوبية: انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة السبت المقبل على مرحلتين

«صحة القليوبية»: انطلاق حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد فيروس كورونا غدا

«تعليم القليوبية»: لا صحة لتسريب امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية اليوم

«صحة القليوبية»: 20 منفذا لفحص راغبي الزواج في 11 إدارة بالمحافظة
بقلم حسن صالح