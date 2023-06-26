«النقل» تنشر فيديو لتقدم سير العمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل، تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، موضحة أن الأعمال تقدمت في محطة حدائق الأشجار، ومحطة حدائق الأهرام ومحطة النصر ومحطة المتحف المصري الكبير ومحطة الرماية ومحطة الأهرامات، ومحطة المريوطية، ومحطة العريش ومحطة المطبعة ومحطة الطالبية ومحطة مدكور ومحطة المساحة.

أهمية الخط الرابع لمترو الأنفاق

وأكدت وزارة النقل، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو تسير بصورة منتظمة ووفق الجدول المحدد، موضحة أن هذا الخط يعتبر أساس ربـط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن الخط الرابع لمترو الأنفاق، يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحاً أن الخط من المقرر أن يخفف الضغط في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

نقل حوالي 2 مليون راكب يوميا

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن الخط الرابع من المقرر أن يسهم في نقل حوالي 2 مليون راكب يوميا ويبلغ إجمالي طول الخط 42 كم وعدد 38 محطة، مؤكداً أن وزارة النقل تعمل على تنفيذه وفق المواصفات العالمية، ضمن خطتها للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر.

وأكد أستاذ الطرق والنقل، أن المشروع يسهم في زيادة الحركة السياحية لأنه يشمل محطة مخصصة للمتحف المصري الكبير، موضحاً أنه يعمل على تيسير حركة نقل المواطنين بسهولة في مختلف الأرجاء.