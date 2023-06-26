رئيس بعثة أولمبياد برلين: بدأنا تجهيز اللاعبين قبل البطولة بـ18 شهرا

علق الدكتور باسم تهامي رئيس بعثة الأولمبياد الخاص ببرلين، على تحقيق بعثة مصر 49 ميدالية متنوعة، قائلا: «نحمد الله على هذا الإنجاز العظيم، رفعنا اسم مصر وحصدنا عددا كبيرا من الميداليات في 15 رياضة.. بدأنا الإعداد لهذه المشاركة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، نظمنا بطولات على مستوى كل محافظة، ثم نظمنا بطولة الجمهورية لاختيار ممثلي مصر في الأولمبياد الخاص».

معسكر تدريبي للأبطال لقياس مدى اعتمادهم على أنفسهم

وأضاف رئيس بعثة الأولمبياد الخاص ببرلين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، «بعدما اخترنا الأبطال جهزناهم طبيا للتأكد من سلامتهم ومقدرتهم على التحمل، ثم قمنا بعمل معسكر تدريبي للأفراد جميعا حتى نقيس مدى اعتمادهم على أنفسهم، وأشكر الرئيس السيسي ووزيرة التضامن ووزير الشباب والرياضة على الدعم غير المحدود، كما أشكر سفارة مصر في برلين، حيث وفرت لنا دعما غير محدود، وكل ذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي».

الأبطال حصلوا على 17 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية

وواصل رئيس بعثة الأولمبياد الخاص ببرلين: «أنا سعيد بلاعبينا الذين حققوا الإنجاز وتحدوا أنفسهم وحصلوا على 17 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية».