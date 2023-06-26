خالد الجندي: أيام ذي الحجة وعرفة للخشوع والتقرب إلى الله.. ويجب استغلالها

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام التي نتقرب بها إلى الله، ونتقدم فيها خطوة لطريق الله، قائلا: «الأعمال الطيبة ثوابها أفضل في هذه الأيام الأحسن في الدنيا ودي الأيام التي نتقرب بها إلى الله».

علينا التخلص من كل ذنب في هذه الأيام وفي يوم عرفة

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة dmc، أن هذه الأيام مباركة وعلينا استغلالها ونكون فيها خاضعين لله، مؤكدا أن أيام ذي الحجة تعتبر أيام بركة وفضل ورحمة وبر وعلينا التخلص من كل ذنب في هذه الأيام وفي يوم عرفة.

العمل يسير والأجر كثير في هذه الأيام

وتابع: «العمل يسير والأجر كثير في هذه الأيام واللي مش مصدق يعود إلى القرآن، والخير في سبيل الله محمود من خلال إخراج الصدقات وعمل الخير والمسارعة في الخيرات، وكل المطلوب نستغل هذه الأيام بصلة الأرحام والعفو وقيام الليل والصيام والتقرب إلى الله بصالح الأعمال»، مؤكدا أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام تتساوى مع المجاهد في سبيل الله.