تراجع أسعار السبائك في مصر قبل حلول عيد الأضحى

تراجعت أسعار السبائك في مصر داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن هبطت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات بنحو 5 جنيهات؛ إذ شهدت محلات الصاغة الفترة الماضية إقبالا كثيفا على شراء السبائك.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار سبائك الذهب في مصر، وفقا لما أعلنته شركة BTC، أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، وجاءت كما يلي:

- سجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما من عيار 24، اليوم، 131945 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما من عيار 24 نحو 52798 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 يبلغ 263889 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام عيار 24 اليوم 82101 جنيه.

أسعار السبائك في مصر

- تسجل سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 13230 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 اليوم 14261 جنيها.

- سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 بسعر 26460 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 سجل 27583 جنيها.