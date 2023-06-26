سعر الدولار اليوم الإثنين 26-6-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 26-6-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا خلال بداية التعاملات، إذ أن يتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، والبيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، ليكون الأقل في الشراء أو البيع في بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية، بحسب جدول أسعار العملات في البنوك.

وبالنسبة للأعلى في الشراء لسعر الدولار اليوم الإثنين 26-6-2023 في البنوك المصرية، يكون في مصرف أبوظبي الإسلامي، وفي البيع بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسعر الدولار في البنك المركزي المصري، لشراء بـ30.83 جنيه والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، والبيع 30.85 جنيه، وبالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر نفس الأسعار.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وجاء سعر الدولار في بنك القاهرة بـ30.85 للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، للشراء بـ30.85 جنيه، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندریة

وسعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء بـ30.85 جنيه، و30.95 جنيه البيع.