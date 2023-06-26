إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 14 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا وتحديداً بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

نقل 14 مصابا إلى مستشفى ملوي

علي الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.