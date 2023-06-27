 كشف ملابسات تغيب صبي بالدقهلية عن منزله بسبب مشادة مع والده

أوضحت وزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تغيب أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية.

تحديد المتغيب

وبالفحص أمكن تحديد المتغيب سن 16 – مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية، وبسؤال عمته قررت بتغيب نجل شقيقها عقب خروجه من منزله بتاريخ 17 الجارى إثر حدوث مشادة بينه ووالده.

وفى وقت لاحق تم العثور عليه داخل أحد المطاعم بدائرة المركز ، وأنها لم تحرر ثمة محاضر بغيابه، وبسؤال المعنى بالفحص أيد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.