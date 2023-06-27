ضبط معمل مخدرات في أمريكا ينشط تحت ستار «مطعم بيتزا»

أعلنت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أنها ضبطت معمل مخدرات ينشط تحت ستار مطعم للبيتزا، حيث قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن المختبر كان يضم أجهزة حديثة لتصنيع المخدرات.

أكثر من صينية طعام في معمل المخدرات

ووفقا لما ذكرته، قناة العربية، فقد أوضحت أن المعمل كان يركز على إنتاج لمادة «رباعي هيدرو كانابينول»، علاوة على ذلك، فقد أظهرت الصور التي نشرتها الشرطة عبر منصة التدوينات القصيرة «تويتر» أكثر من صينية طعام في معمل المخدرات.

المجرمون يصبحون أكثر إبداعا يوما بعد يوم

وأفادت الشرطة في تغريدة على تويتر بأن المجرمين يصبحون أكثر إبداعا يوما بعد يوم، من آلات البيع المزيفة إلى خدع صناعة البيتزا، نحن ندرك جيدا هذه الأشياء المخادعة، ونحافظ على أمان مدينتنا.. بذكاء في كل مرة، مختتمة: «معمل البيتزا الرائع هذا لن يقوم بأي توصيلات أخرى».