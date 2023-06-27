عاجل.. مفاجأة جديدة في صفقة حمدي فتحي المنتظرة

كشف صلاح عقدة أمين صندوق نادي دمنهور، عن مفاجأة جديدة في الصفقة المنتظرة بانتقال حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى الوكرة القطري، موضحا أن نادي دمنهور له حق رعاية في اللاعب الذي كان يلعب بصفوفه قبل الانتقال إلى إنبي.

وكتب «عقدة»، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «للتوضيح.. عقد بيع حمدي فتحي كان يتضمن نسبة إعاده بيع، وللأمانة إنبي كان رافضا، والإدارة صممت ووافق إنبي على وضع الشرط لمدة موسمين فقط، وجرى بيعه بعد أربعة مواسم أعتقد أو أكثر، اللاعب لعب لدمنهور لمدة موسمين براعم و7 سنوات ناشئين وموسم فريق أول قبل بيعه لإنبي».

وواصل: «إنبي باعه للأهلي وقبلها طلعه إعارة لبتروجت لمدة موسم، هنا دمنهور له حق رعاية مع إنبي وبتروجت مقسمة كالآتي: 5% من إجمالي الصفقه مقسمه إلى 80% من الـ5% لدمنهور، 10% من الـ5% لإنبي وتنازل عنها لدمنهور، و10% من الـ5% لبتروجت».

واختتم: «المبلغ إذا تمت الصفقة مقابل 3.5 مليون دولار، ستكون الـ5% قيمة 175 ألف دولار، 80% منها لدمنهور أي 140 ألفا، و10% لإنبي أي 17.5 ألف دولار، ووعدنا رئيس النادي بالتنازل عنها لدمنهور، و10% لبتروجيت أي 17.5 ألف دولار، بدورنا بعتنا لكل الأطراف لحفظ حقوق دمنهور في الرعاية، ويا ريت الناس تهدى علشان تكمل بخير، وبطمنكم إحنا مش واقفين على الفلوس دي، لكن مكملين لحفظ حقوق النادي».

يذكر أن نادي إنبي يحق له الحصول على نسبة 20% من قيمة إعادة بيع حمدي فتحي، وفق عقد انتقال اللاعب إلى الأهلي، وهو ما جعل مسؤولي القلعة الحمراء يطلبون زيادة قيمة الصفقة حتى يسدد النسبة المستحقة للنادي البترولي.