حساب توفير المدخر من البنك الأهلي يقدم عائدا مرتفعا لمبلغ الـ30 ألف جنيه

يقدم البنك الأهلي المصري أنواعا مختلفة من حسابات التوفير، من بينها حساب توفير المدخر الصغير، بحد أدنى لفتح الحساب 1000 جنيه، ومن لهم حق فتح الحساب مصري أو قاصر باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من البنك الأهلي المصري، على حساب توفير المدخر الصغير، الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه.

حساب توفير المدخر من البنك الأهلي

ويتيح البنك الأهلي فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص، ومن المميزات أن رصيد الحساب الذي يحتوي على مبلغ 30 ألف جنيه يتمتع بعائد مميز إذ أن صاحب هذا المبلغ يحصل على عائد 7.25% سنويًا، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبطاقة خصم مباشر للسحب والشراء، بحسب ما أعلنه البنك.

سعر العائد على حساب توفير المدخر الصغير

وسعر العائد على حساب توفير المدخر الصغير من 3001 جنيه إلى 30 ألف جنيه بـ7.25%، ومن 30001 جنيه إلى 50 ألف جنيه بعائد 6.25% ومن 50001 إلى 100 ألف جنيه، 5.50%، والأكثر من 100 ألف جنيه على 5.00%.