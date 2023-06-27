خدمات مصرفية تعمل خلال إجازة عيد الأضحى.. تعرف عليها

بدأت إجازات البنوك المصرية اليوم، وفقا لما أعلن عنه البنك المركزي المصري في بيان، بتعطيل عمل البنوك بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 حتى يوم الاثنين 3 يوليو 2023، على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

ويتساءل البعض بشأن الخدمات المصرفية المتاحة خلال فترة تعطيل العمل في البنوك المصرية بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل حسب المواقع الرسمية للبنوك.

خدمات مصرفية تعمل خلال عيد الأضحى

- يمكن للعملاء السحب من ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات وعلى مدار 24 ساعة.

- توفر البنوك المصرية خدمة الإيداع من ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة أيضًا.

- يستطيع العميل استخدام المحفظة الذكية من أجل دفع الفواتير اللازمة، أو تحويل الأموال على المحفظة لشخص آخر بحسب شروط الحد المسموح به يوميًا أو شهريًا، وذلك سواء من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري إنستا باي.

خدمات إلكترونية في إجازة العيد

- يمكن للعميل إجراء تحويلات نقدية سواء عبر التطبيق الرسمي للبنك الخاص به، أو عبر تطبيق «إنستا باي» ،التابع للبنك المركزي المصري.