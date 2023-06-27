إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي بالمنيا

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوى الشرقي، جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8191 ا أ ج ملاكي، بالطريق الصحراوى الشرقي جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

نقل 7 مصابين إلى المستشفى

وبانتقال رجال البحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة وهم: نادية.ا 29 عاما، وبشري.م 8 أعوام، عمرو.م 6 سنوات، ومحمود. ا 55 عاما، وأبنائه جنا 3 أعوام، وعلياء 18 عاما، وشيماء 23 عاما، مقيمون جميعا بدار السلام في محافظة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة.