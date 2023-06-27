طقس عيد الأضحى.. حار رطب على القاهرة الكبرى والعظمى 33 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس عيد الأضحى المبارك 2023، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح والمساء على كل الأنحاء.

أما في ساعات النهار فيكون طقس عيد الأضحى حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة ورياح في طقس عيد الأضحى

وتوقعت هيئة الأرصاد انتشار الشبورة المائية في طقس عيد الأضحى، في الصباح الباكر على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة في عيد الأضحى

وجاءت درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

نصائح لتجنب حرارة الطقس

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع الإرشادات الأتية للوقاية من حرارة الطقس في عيد الأضحى، على النحو التالي:

- ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى 5 عصرا.

- الإكثار من تناول الماء والسوائل على مدار اليوم.

- القيادة بهدوء في الصباح الباكر في وجود الشبورة المائية.

- الأجواء تسمح بممارسة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

- متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميًا.