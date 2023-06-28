»الإفتاء» توضح حكم شراء الأضحية «أونلاين».. يجوز بشروط 

انتشر في الآونة الأخيرة، شراء الأضاحي من خلال المنصات أو المواقع الإلكترونية «أونلاين» وتساءل البعض حول هذا الأمر، وهل يجوز شراء الأضحية أونلاين أم لا، وأوضحت «الإفتاء» أنّ شراء الأضحية أونلاين جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، طالما متوافر فيه الشروط المطلوبة.

شراء الأضحية أونلاين

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ شراء الأضحية أون لاين، جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ الأصل في المعاملات الإباحة إلَّا ما ورد في الشرع بتحريمه، وما دام الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني، يشتمل على مُقوِّمات وشروط البيع الشرعي أركانًا وشروطًا، مما يرتبط بالصيغة والعاقدين والمحل؛ فلا مانع منه شراء الأضحية أونلاين شرعًا.

وأوضحت «الإفتاء» في حديثها عن شراء الأضحية أونلاين، أنّ المقصود بهذا، هو الشراء الذي يعتمد على عرض البائع لتفاصيل المنتج وكيفية تسليمه، مضيفة أنّ الفقهاء استقروا على جواز شراء الأضحية أونلاين وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وهو المعتمد عن الحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية.

شروط شراء الأضحية أونلاين

وأشارت «الإفتاء» إلى أنه عند شراء الأضحية، يجب أنّ يوفر البائع ما يزيل الغَرَر والجهالة عند المشتري؛ فالبيع صحيح، إذا استكمل الشروط العامة للبيع، وللمشتري الرجوع على البائع في حالة عدم موافقة الصفة لواقع الأضحية التي اشتراها؛ فيثبت للمشتري ما يُسَمَّى «خيار فوات الوصف»، وهو حقُّ الفسخ لتخلف وصفٍ مرغوبٍ اشترطهُ العاقدُ في المعقود عليه.