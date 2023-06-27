«نهر الخير» توزع لحوما على الأهالي بالدقهلية: «عايزين نفرح الناس قبل العيد»

قرر عدد من أهالي قرية ديمشلت بالدقهلية تدشين مبادرة «نهر الخير»، لذبح العجول لمدة يومين قبل عيد الأضحى بالمبارك، الاثنين والثلاثاء، ولتوزيعها على الأهالي بالقرية، لنشر بهجة العيد بين الجميع.

وقال مدحت الخولي، من قرية ديمشلت بدكرنس بالدقهلية، لـ«الوطن»، إنهم يسعون لعمل الخير داخل كل ركن من أركان القرية: «فكرتنا أن الناس تكون كلها فرحانة بالعيد وبهجته، وكل الناس يكون بيتها مليان بالخير قبل عيد الأضحى، زي أي بيت طبيعي».

توزيع اللحوم على أهالي القرية قبل العيد

وأضاف «الخولي»، 37 عاما، أنهم اعتادوا ذبح العجول قبل الأعياد بأيام كل عام بالتعاون مع الجمعيات المتواجدة في القرية: «أبناء القرية والجمعيات والعاملين في الخارج كلنا بنتجمع ونجهز العجول لذبحها قبل عيد الأضحى بيوم أو يومين، ويجري توزيعها على الأهالي».

وأشار إلى أنه يجري عمل كشف به أسماء كل الأهالي التي يجري توزيع اللحوم عليهم: «بنجهز الشنط بيكون فيها كل المستلزمات والأطعمة بجانب اللحوم، ويجري توزيعها من غير ما حد يشعر أو نقول لحد إحنا وزعنا على مين مراعاة للناس ومشاعرهم».

ذبح 10 عجول في يوم عرفة

وأوضح أن الهدف من عمل مثل تلك المبادرة، هو أن يكون كل أهالي القرية متساويين: «قمنا بذبح 3 عجول يوم الاثنين، وتستكمل بذبح 7 عجول اليوم الثلاثاء، ده غير الأضاحي اللي يجري ذبحها وتوزيعها يوم العيد».

فرحة يوم عرفة في القرية

وأكد أنهم يسعون لتوزيع اللحوم قبل العيد حتى يكون إفطار يوم عرفة مليئا بالخير على مائدة كل بيت داخل القرية: «بنحاول أن كل الأسر تاكل لحمة يوم عرفة، بحيث أن الجميع يكون راضي، وفرحان بالعيد وفضل يوم عرفة».