تحذيرات من شراء الكبدة والحواوشي من أماكن غير موثوقة في العيد

حذر صابر العربي عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، من شراء الكبدة و«الحواوشي»، مجهولة المصدر خلال عيد الأضحى.

ونصح عضو شعبة القصابين في الغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، بالتأكد من المكان الذي يتم الشراء منه يخضع للرقابة البيطرية: بعض معدومي الضمير يستخدمون لحوم ماشية مريضة أو لحوم فاسدة، أو منتهية الصالحية أو تكون مستوردة أي مجمدة».

وأضاف «العربي»، أن شراء الحواوشي من مكان غير موثوق به، وخاصة المطاعم، سلوك خاطئ لأن هناك بعض الأشخاص الذين يستخدمون أنواع من اللحوم غير الصالحة، وأحيانًا يتم فرمها مع الجلود أو هياكل الدواجن، أو حيوانات لا يُسمح بذبحها، أو لحوم فاسدة ويتم وضع التوابل بكثرة حتى تغير مذاقها.

تحذيرات من شراء الكبدة والحواوشي

وتابع أن الكبدة، أيضًا، يجب شرائها من مكان يخضع للرقابة، وأن يتأكد المستهلك من ذلك، لأنها من الأنواع سريعة الفساد، وتحتاج إلى التخزين بشكل سليم حتى لا تتعرض لتغيرات في درجة الحرارية.

أضرار الحواوشي من أماكن غير موثوق بها

من جهته حذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية من شراء الكبدة والحواوشي من أماكن غير موثوق بها، موضحًا أن بعض الأماكن غير الخاضعة للرقابة تستخدم لحوم غير صالحة في الحواوشي وتضع كميات كبيرة من التوابل والدهون ما يسبب مشاكل لمرضى السكر والضغط والقلب، وربما ينتج عنه تصلب الشرايين، ما يجعل المريض أكثر عرضة للجلطات.

وأضاف الحوفي أن تلك الأطعمة تسبب السمنة نتيجة السعرات الحرارية الكبيرة، مشيرا إلى أن الحواوشي عند تجهيزه يمكن أن يتعرض للتلوث، ويسبب التسمم أو الإصابة بجرثومة المعدة والإسهال، نتيجة الميكروبات.

أضرار الكبدة من أماكن غير صالحة

ولفت إلى أن الكبدة غير الصالحة التي يتم شرائها من الشارع أو أماكن غير موثوقة تسبب ارتفاعا في ضغط الدم وربما تصلب الشرايين وضيق الشرايين أو الجلطات على المدى البعيد، لذا ينصح بشراء اللحوم من الجزار الذي يخضع للرقابة الصحية وصناعة الحواوشي في المنزل.