إحالة 5 متهمين بغسل 20 مليون جنيه للمحاكمة.. أنشطة تجارية وشراء عقارات

قررت جهات التحقيق، إحالة 5 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الشرقية للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة في الواقعة ارتكاب المتهمين للجريمة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الشرقية، بدأت عندما توصلت تحريات رجال الشرطة إلى قيام 5 أشخاص بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والدراجات النارية.

أشارت التحريات إلى قيام المتهمين بإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.

وعن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».