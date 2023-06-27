توجيهات عاجلة من «الوزراء» للمحافظات لاستقبال عيد الأضحى وتوفير اللحوم

أعلن مجلس الوزراء، توجيهات عاجلة ومهمة بشأن استقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا دعم مبادرة سند الخير؛ لتوفير اللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في عدد من المحافظات بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة.

توجيهات الحكومة للمحافظات

ترصد الوطن في التقرير التالي، توجيهات الحكومة للمحافظات بشأن عيد الأضحى المبارك وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار:

1- طرح كمليات كبيرة مضاعفة من اللحوم والسلع الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

3- توفير اللحوم بأسعار مخفضة بالمنافذ الثابتة والمتحركة لوزارة الزراعة.

4- دعم مبادرة سند الخير لتوفير اللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في عدد من المحافظات بأسعار مخفضة.

5- تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة.

6- متابعة عمل المجازر وزيادة أعداد أطقمها ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

غرفة عمليات بكل محافظة لمواجهة الأزمات

7- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل محافظة لمواجهة الأزمات والطوارئ.

8- وجود أطقم فنية بمرافق المياه والصرف والإنارة وأماكن التجمعات طوال العيد، والدفع بحصص إضافية من أسطجوانات الغاز وتكثيف خدمات التنقل والرقابة على المخابز.

9- تجهيز الساحات لأداء صلاة العيد وتأمين الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، توفير الخدمات المطلوبة بالشواطئ في المحافظات الساحلية.

10- الدفع بـ229 سيارة إسعاف بالميادين والحدائق والطرق السريعة و10 لانشات للإسعاف النهري.

11- رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مدار الـ24 ساعة.

12- توافر مخزون كاف من فصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم على مستوى المحافظات.

13- رفع جاهزية مركز خدمات الخط الساخن 137 لتلقي البلاغات وسرعة التعامل معها.

14- تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد.