عالم أزهري عبر قناة الناس: «كل إنسان تمنى أن يكون بعرفات هو هناك بروحه»

عرضت قناة الناس رسالة الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، من الأراضي المقدسة، إذ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطر كل مسلم حيث قال إن نية المؤمن خير من عمله.

وتابع إن نية كل مسلم خير من عمله، فقد ينوي الإنسان الحج ولا يتيسر له لأسباب كثيرة منها صعوبة الحصول على تأشيرة، وصعوبة المواصلات أحيانا، وكذلك التكاليف الباهظة.

فقد لا تتيسر لكل إنسان.

وتابع: «أبشر كل إنسان تمنى أن يكون معنا في عرفات فهو معنا بروحه، والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن نية المرء خير من عمله، والإنسان إذا تعلق قلبه بالمكان، كانت روحه في هذا المكان بغض النظر عن جسده في أي مكان آخر، فالمسألة كلها إقبال على الله وتعلق ونية ولك بنيتك ما لم تستطع بسبب قدر الله».

سامح كل المسلمين طوال عمرك

وواصل: «أنا أسامح المسلمين كلهم ليس في هذا اليوم المبارك فقط بل طول عمري، وعلى المسلم أن يتميز بالتسامح وأن يكون قلبه ليس به غل لأحد من المسلمين، لأن هذا كان قلب الحبيب».