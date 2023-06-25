أفضل ما يقال في أيام التشريق.. كلمات وأفعال تغفر ذنوبك وتزيد حسناتك

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، عن أفضل ما يقال في أيام التشريق، مطالبا المسلمين بالإكثار من ذكر الله في هذه الأيام المباركة لأنها تُعتبر أيام نفحات من الله عزوجل على عباده المسلمين.

أفضل ما يقال في أيام التشريق

وحول أفضل ما يقال في أيام التشريق، فقد أوضح جمعة أنه يجب على المسلم أن يصل أقاربه وأهله في هذه الأيام اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والامتثال لأوامر الله عز وجل، موضحا أن أيام التشريق هي أيام كلها ذكر وشكر لله عز وجل لقول النبي الكريم «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» ويحرم صومها لغير الحاج لقول الرسول «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»، فضلا عن أنها الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ».

أدعية عن أيام التشريق

وعن أفضل ما يقال في أيام التشريق، فتستعرض «الوطن» بعض الأدعية التي يجوز ترديدها في هذه الأيام المباركة، خاصة أنها أدعية مأثورة عن النبي الكريم ومنها:

رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

- اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، اللهم هب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد.

- إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، ولا تجعلني للبلاء غرضا، ولا لنقمتك نصبا.