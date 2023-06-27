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عالم أزهري عبر قناة الناس: من صلى الفجر وجلس يذكر الله كان له أجر حجة وعمرة

كتب:

محمد عزالدين
06:43 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الشيخ أسامة قابيل

الشيخ أسامة قابيل

قدم الشيخ أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، نصائح ذهبية للذين لم يكتب الله لهم الحج هذا العام والوقوف في يوم عرفات، قائلا: «كل اللي مجاش الحج السنادي أو لم يكتب الله له تبارك وتعالى الحج، هقوله هدية من سيدنا النبي».

تأشيرة حج وعمرة من الرسول

وأضاف «قابيل»، خلال لقاء عبر قناة الناس، «تأشيرة حج وعمرة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تأشيرة حج وعمرة من سيدنا النبي، فسيدنا النبي بيقول من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه، أي المكان الذي صلى فيه سواء في البيت أو المسجد يدعو الله تبارك وتعالى أو يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يلجأ الله تبارك وتعالى بأي دعاء أو ذكر أو طاعة في مصلاه حتى تشرق الشمس له أجر حجة وعمرة».

صلاة الفجر في جماعة

وتابع: «يعني يصلي الفجر في جماعة ويذكر ربنا لحد ما الشمس تطلع، والهدية بأن الله يكتب له أجر حجة وعمرة تامة».

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