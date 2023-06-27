مصطفى حسني ينصح بـ4 أذكار وأدعية في يوم عرفة عبر قناة الناس

قدم الداعية مصطفى حسني، أفضل الأعمال والأدعية في يوم عرفة، قائلا إن هناك 4 أذكار، الذكر الأول الذي وصى الرسول به قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واجعل هذا الذكر 100 مرة».

1000 صلاة على النبي

وأضاف «حسني»، خلال فيديو عرضته قناة الناس، أن الذكر الثاني هو «لا إله إلا الله»، والذكر الثالث هو 1000 صلاة على النبي، والذكر الرابع هو الاستغفار.

وأشار إلى أن هذه الاستغفارات ستستغرق منك مدة بسيطة، حتى يكون اليوم به ذكر الله كثيراً، مستشهدا بقوله تعالى: «واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون».

4 دعوات في يوم عرفة

ولفت أن هناك 4 دعوات في يوم عرفة، الأولى تكون لها علاقة بالله، والثانية تكون لها علاقة بالآخرين، والثالثة تكون لها علاقة بالرزق، والدعوة الرابعة علاقتها بصحتك وجسمك.