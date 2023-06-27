موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023.. 1523 مسجدا وساحة تستقبل المواطنين

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023، وتم تخصيص نحو 1523 ساحةً ومسجدًا لأداء صلاة العيد الكبير في مختلف أرجاء المحافظة، حيث جرى تنظيفها وتعقيمها لتستقبل المواطنين الذين يبدأون في التوافد على المسجد منذ فجر اليوم لحجز أماكنهم داخل المساجد والساحات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023 والتي تنطلق صباح غدا الأربعاء في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم

وأعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة، في بيان سابق، موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023 والذي يأتي في تمام الساعة 6:25 صباح غدًا الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري.

متى موعد صلاة عيد الأضحى؟

وأجابت دار الإفتاء في بيان سابق لها عن سؤال عشرات المواطنين حول متى موعد صلاة عيد الأضحى؟ حيث تبدأ بعد ارتفاع الشمس عقب شروقها بقدر رمح أي بعد الشروق بمدة تتراوح بين 15 وحتى 20 دقيقة وتستمر حتى صلاة الظهر.

صلاة العيد الكبير 2023

وخصصت محافظة الفيوم، 1523 مسجدًا وساحة لأداء صلاة العيد الكبير 2023، مقسمين على 84 ساحة كبرى أشهرها ساحات مسجد ناصر، ومسجد المعلمين، ومسجد الشبان المسلمين، ومسجد أبي داوود، بالإضافة إلى 1439 مسجدًا في مختلف أرجاء المحافظة وهي المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة.

كيفية صلاة العيد 2023

وأوضحت الإفتاء، كيفية صلاة العيد 2023 والتي أكدت أنّها سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تتكون من ركعتان مثلهما كمثل باقي الصلوات، ولكنها تفرق عن الصلاة العادية في التكبيرات، يث يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات، وذلك سوى تكبيرات القيام والركوع.

كيف نصلي صلاة عيد الأضحى في البيت؟

وطرحت العشرات من السيدات سؤالًا حول كيف نصلي صلاة عيد الأضحى في البيت؟ وذلك لعدم رغبتهن قضائها في المساجد، فيما أوضحت الإفتاء أنّ صلاة العيد في المنزل جائزة للمسلم سواء برفقة أهل بيته أو منفردَا، وتؤدى مع إقامة التكبيرات مثل التي تؤدى في المساجد.