رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا.. تُقام بـ372 ساحة

كتب:

عاصم هشام ورفيق محمد ناصف
02:28 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا

صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا، أمر يهتم الكثير من المواطنين بمحافظة الغربية، إلي بمعرفته، حتى يتثنى لهم الذهاب مبكرًا وبوقت كاف، لأداء صلاة العيد، وبحسب ما أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية، فأن أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو اليوم 28 يونيو.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا، توضحه «الوطن» من خلال هذا التقرير، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، فبحسب ما أعلنته هيئة البحوث الفلكية، والهيئة العامة المصرية للمساحة، يكون موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

372 ساحة لصلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا

ومن جهته، قال خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من تجهيزات أماكن مصلي عيد الأضحى المبارك، بـ372 ساحة ومكانُا، بالفرش ومكبرات صوت، إلى جانب تعيين خطيبين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، وهناك تعليمات مشددة بعدم السماح باعتلاء المنابر من قبل خطباء خارج الأوقاف.

اقرأ المزيد:

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الغربية.. 370 ساحة تستقبل المصلين

توقيت صلاة العيد الكبير 2023 في محافظات ومدن مصر.. نويبع أول مدينة

مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في جميع المحافظات وكيفية أدائها

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الفيوم.. اعرف وقت بداية ونهاية الإجازة

تعرف على موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الإسكندرية
بقلم عاصم هشام ورفيق محمد ناصف