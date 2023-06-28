موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا.. تُقام بـ372 ساحة

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا، أمر يهتم الكثير من المواطنين بمحافظة الغربية، إلي بمعرفته، حتى يتثنى لهم الذهاب مبكرًا وبوقت كاف، لأداء صلاة العيد، وبحسب ما أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية، فأن أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو اليوم 28 يونيو.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا، توضحه «الوطن» من خلال هذا التقرير، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، فبحسب ما أعلنته هيئة البحوث الفلكية، والهيئة العامة المصرية للمساحة، يكون موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

372 ساحة لصلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا

ومن جهته، قال خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من تجهيزات أماكن مصلي عيد الأضحى المبارك، بـ372 ساحة ومكانُا، بالفرش ومكبرات صوت، إلى جانب تعيين خطيبين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، وهناك تعليمات مشددة بعدم السماح باعتلاء المنابر من قبل خطباء خارج الأوقاف.