سمير مرقس: الإخوان تجاهلوا السفراء المصريين بالخارج.. وأقاموا دولة موازية

قال الدكتور سمير مرقس، الكاتب والمفكر السياسي، ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إنه يفهم ما تعنيه الدولة الوطنية الحديثة في مصر، وهي دولة محمد علي، حيث قامت على 3 أركان؛ الجيش الوطني، المِلكية حيث تملك المصريون الأرض لأول مرة، ومؤسسات الحداثة.

وأضاف «مرقس»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على قناة «اكسترا نيوز»: «إذا أغفل أي شخص طبيعة الدولة المصرية نكون أمام إشكالية، ولا يجب أن يتم استئثار القوة المسلحة خارج الجيش الوطني في مواجهة المصريين، مثلما حدث في عهد الإخوان».

وتابع الكاتب والمفكر السياسي: «وبالتالي، كان من الطبيعي والعدالة والإنصاف أن يستدعي المواطن المصري جيشه كي يحميه، فلا يمكن أن يكون البديل هو الميليشيات على الطريقة اللبنانية أو الطريقة العراقية، وبالتالي، فإن المصريين شعروا قبيل ثورة 30 يونيو بالخطر».

عصام الحداد كان يخاطب السفارات الأجنبية مباشرة دون المرور على «الخارجية»

وأكد: «شاهدت تغولا إخوانيا في الدولة المصرية، وكان لي تواصل مع أوروبيين كان لهم علاقة بالتحول الديموقراطي، وكنت أسافر في بعض الأماكن ويشتكي له السفراء المصريون التابعون لوزارة الخارجية المصرية العريقة من أنهم كانوا يفاجأون بخطابات من المسؤول عن العلاقات الخارجية وهو عصام الحداد لوزارات الخارجية الأجنبية دون المرور على الخارجية المصرية، وكان السفراء المصريون يعلمون المعلومات من وزارات الخارجية الأجنبية، كأنه أقام دولة موازية».