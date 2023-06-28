الفنان مراد مكرم عن مسلسل علاقة مشروعة: «لم أخش من الدور»

قال الفنان مراد مكرم، إنّه لم يخشَ من دوره في مسلسل علاقة مشروعة، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، ولا يخشى من الأدوار، إلا الكتابة السيئة، لكن، طالما أُعجب بالقصة والكتابة، فإنه لن يخاف من شيء، لافتًا إلى أنه ليس من أنصار الجزء الثاني من المسلسلات، لأن 90% منها يكون أقل على المستوى الجودة من الجزء الأول.

مراد مكرم: ليس لديّ تابوهات

وأضاف مكرم، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc: «بالنسبة لمشاركتي في بعض الأعمال الفنية التي تناولت الخيانة الزوجية مثل فوق مستوى الشبهات، فإن هذا الأمر أي شخص معرض له، أما مسلسل علاقة مشروعة، فنحن لا نتحدث عن خيانة، ولكن خدعة».

وتابع الفنان: «ليس لديّ تابوهات، والدور المميز سأنفذه إن عُرض عليّ، فقد جسدت شخصية رجل يهودي في مسلسل ليالي أوجيني، فالفنان يجب أن يجسد القصة، وبدلا من قراءتها يشاهدها المشاهد».

وحول شخصيته في مسلسل علاقة مشروعة، قال: «يستاهل اللي يجرا له»، متابعًا: «هو الجاني لأنه كان يريد أخذ شيء ليس من حقه، لأن حبيبته رفضته ولم تمنحه أي نوع من الاهتمام، كما أنه متورطًا في العنف الزوجي، وأي شخص محترم لن يضرب زوجته، وإذا فعل ذلك فإن لديه مشكلة نفسية».

مراد: إدمان الحزن ليس من شخصيتي

وواصل: «الحياة هات وخد، حتى الحب»، مضيفًا، أنه من الممكن أنّ يأخذ شخص شيئًا أكثر من الآخر، ولابد من الطرف الآخر أن يمنح أيضًا، ولو أن لدينا علاقة يحصل فيها طرف على كل شيء، بينما يمنح الطرف الآخر كل شيء، نكون أمام استغلال وليس حبًا.

وأشار، إلى أنه انخرط في علاقات حب كثيرة: «دخلت علاقات عاطفية منذ أن كان عمري 15 سنة، وفشلت علاقات كثيرة، ولكن القليل من هذه العلاقات أثّر فيّ، وإدمان الحزن ليس جزءا من شخصيتي».