موعد صلاة العيد 2023 في مصر والدول العربية.. يختلف من بلد لآخر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة العيد 2023 في مصر، وفقًا للحسابات الفلكية، حيث يكون يوم عرفة 1444، الثلاثاء 27 يونيو الجاري، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في المحافظات المصرية يوم الأربعاء 28 من نفس الشهر.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر الدول العربية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة العيد 2023 في مصر

وأوضح معهد البحوث الفلكية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» موعد صلاة العيد 2023 في مصر بالمحافظات المختلفة كالآتي:

القاهرة 6:21 صباحًا.

الجيزة 6:22 صباحًا.

الإسكندرية 6:24 صباحًا.

بورسعيد 6:14 صباحًا.

السويس 6:16 صباحًا.

شرم الشيخ 6:14 صباحًا.

بني سويف 6:24 صباحًا.

المنيا 6:28 صباحًا.

أسيوط 6:28 صباحًا.

سوهاج 6:28 صباحًا.

قنا 6:24 صباحًا.

أسوان 6:28 صباحًا.

مرسى مطروح 6:34 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الدول العربية

بينما جاء موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الدول العربية كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1444

وجاءت موعد صلاة عيد الأضحى في المدن السعودية كالآتي:

مكة المكرمة: 06:09 صباحًا.

المدينة المنورة: 06:07 صباحًا.

جدة: 06:11 صباحًا.

الرياض: 05:46 صباحًا.

تبوك: 06:20 صباحًا

جازان: 05:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإمارات

وجاء موعد صلاة العيد في الإمارات 2023، كما يلي:

أبوظبي: 6:12 صباحًا.

دبي: 6:10 صباحًا.

العين: 6:06 صباحًا.