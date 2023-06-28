ناقد فني: أفلام العيد ذات تكلفة إنتاجية عالية.. والثنائيات تسيطر على الأعمال

علّق الناقد أحمد سعد الدين، على طرح 4 أفلام في موسم عيد الأضحى السينمائي، قائلا إن العيد يتزامن مع امتحانات الثانوية العامة ولذلك تم طرح 4 أفلام فقط ولكنها في الوقت نفسه أفلام ذات تكلفة عالية، متابعا: «يعقب موسم عيد الأضحى موسم الصيف، ومع منتصف شهر يوليو المقبل سوف يبدأ عرض أفلاما جديدة، ولذلك لا يفضل المنتجون والموزعون طرح كل الأفلام في نفس التوقيت».

وأشار سعد الدين في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن من أبرز ملامح الموسم السينمائي الحالي، الثنائيات الفنية التي تسيطر على الأعمال، من بينها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في «بيت الروبي»، أحمد فهمي وهنا الزاهد في «مستر إكس»، أمير كرارة وياسمين صبري في «البعبع»، وتعاون تامر حسني مع دينا الشربيني في «تاج».

شخصية البطل الخارق تضع تامر حسني في مقارنات مع أفلام هوليوود

وأضاف: «بدأ فيلم بيت الروبي موسم العيد مبكرا وهو ما يوضح أن الفيلم تكلفته الإنتاجية عالية، الأمر الذي دفع الشركة المنتجة لعرضه لضمان أكبر قدر من الإيرادات قبل بداية الموسم».

وعن اختيار تامر حسني لفكرة الـ «سوبر هيرو»، يرى الناقد أحمد سعد الدين أنها ستضعه في مقارنة مع تلك النوعية من الأفلام التي يتم إنتاجها في هوليوود، ويحاول «حسني» تقديم مشروعا جديدا للهروب من تلك المقارنة من خلال إضفاء لمحة كوميدية على العمل.