العاهل الأردني يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الهاشمية (صور)

أدى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الهاشمية في العاصمة «عمان»، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، في نبأ عاجل على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»

وألقى الدكتور أحمد الحسنات، خطبة عيد الأضحى المبارك، بين فيها فضل أيام العيد وفرحة المسلمين بها.

وأدى مئات الآلاف في المملكة الأردنية الهاشمية، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات.