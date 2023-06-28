إصابة 4 سيدات وطفلة في انقلاب سيارة على صحراوي بني سويف

أصيب 4 سيدات وطفلة، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة البحر الأحمر، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الزعفرانة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة البحر الأحمر بعد بوابة بني سويف بحوالي 50 كيلو أسفر عن إصابة 4 سيدات وطفلة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى بني سويف التخصصي

و دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهن إلى مستشفى بني سويف التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

أسماء المصابات في الحادث

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: فايزة شهدي عبد الملاك 63 عامًا السادات، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم الأيمن، إنجي حمدي حنا 34 عامًا، مصابه بسحجات وكدمات، بيرو بيطر نبيل 7 أعوام، مصابه بجرح بفروة الرأس حوالي 3 سم، أميرة حمدي حنا 28 عامًا، مصابه باشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات، بيتر نجيب لمعي 36 عامًا، مصابه بسحجات وكدمات، جميعهن مقيمات في محافظة أسيوط.