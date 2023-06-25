«حماية المستهلك» يوجه تعليمات ضرورية بشأن خروف العيد.. إزاي تعرف عمره؟

يحل بعد أيام قليلة عيد الأضحى المبارك، ويبدأ المضحون في اختيار الأضحية تمهيدا لذبحها يوم العيد، وقدم جهاز حماية المستهلك العديد من النصائح للمضحين هذا العام نستعرضها لكم في السطور التالية.

كيفية تحديد عمر الخروف

وقدم جهاز حماية المستهلك، عدة معلومات مهمة للمواطنين عن كيفية تحديد عمر خروف العيد خاصة للمواطنين ممن سيتبعون السنة بذبح الأضاحي من الخراف، وشملت المعلومات التالية:

- الخروف الأقل من سنة، تكون جميع الأسنان الأربعة الأمامية من الفك السفلي بيضاء ولبنية ومتماثلة.

- الخروف عمر سنة، تكون أحد الأسنان الأربعة اختلف شكله وكبر حجمه.

- الخروف من عمر سنة نصف إلى سنتين، يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، ويلاحظ 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان لبنيتان صغيرتان.

- الخروف عمر 3 سنوات، يكون استبدل ثلاثة من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة.

- الخروف عمر 4 سنوات، يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة.

- الخروف أكبر من 4 سنوات، يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة وتتأكل ويصفر لونه.