خادم الحرمين الشريفين يشارك المسلمين فرحة العيد برسائل معايدة

احتفل المسلمون حول العالم، اليوم بحلول عيد الأضحى المبارك، وشارك المسؤولون المواطنين مظاهر الفرحة سواء بالصلاة في المساجد أو إرسال التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العاهل السعودي: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم

وشارك العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، فرحة المسلمين بعيد الأضحى المبارك، موجها تهنئة في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا: «نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار مع حلول عيد الأضحى المبارك».

وأضاف الملك سلمان، أن الحج نستلهم منه معاني التعاضد والأخوّة والوحدة المتجسدة في مشهد حجاج «بيت الله الحرام»، مشيرا إلى انتظام صفوف ضيوف الرحمن من أجل غاية واحدة.

من جانبه، قدم الرئيس الروس، فلاديمير بوتين، تهنئته لمسلمي بلاده بحلول عيد الأضحى المبارك، مشيدا على موقع الرئاسة «الكرملين» بدور المسلمين في بلاده بتعزيز السلم الأهلي والطائفي والحفاظ على القيم الأسرية في البلاد.

مساجد موسكو تعج بالمصلين: نحو 200 ألف مسلم

وصباح اليوم الأربعاء، أدى نحو 200 ألف مسلم، صلاة عيد الأضحى المبارك في مساجد العاصمة الروسية «موسكو» وضواحيها، وفقا لما أعلنه نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، روشان عباسوف.

وأشار عباسوف، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن من بين نحو 200 ألف مسلم، أدى أكثر من 100 ألف مسلم في الصلاة في منطقة موسكو فقط.