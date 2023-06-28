مجازر القليوبية تستقبل المواطنين لنحر الأضاحي مجانا في أول أيام العيد

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها المجازر التابعة للمحافظة بمدينة بنها لمتابعة سير العمل فيها وانتظام استقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية

مجزر كفر سعد بمدينة بنها

واستهل المحافظ ورئيس الجامعة جولتهما بتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها، الذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريبا في الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة للإعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا، وأعلن الهجان التشغيل التجريبي للمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مجزر كفر الجزار بمدينة بنها

كما تفقدا أيضاً مجزر كفر الجزار بمدينة بنها الذي يقع على مساحة 1200 متر مربع، ورفع كفاءته ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بطاقه إنتاجيه 1200 رأس فى الشهر، ووجه القائمين على المجزر بحسن استقبالهم للناس وذبح الأضاحي مجانا وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

مجزر شبرا شهاب

واستكمل «الهجان»، جولته بتفقد مجزر شبرا شهاب النصف آلي وآلي ويدوي بمدينة القناطر الخيرية، والمقام على مساحة 10 أفدنة بطاقه استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشية سنوياً، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، و30 ألف رأس سنوياً، كما يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 طن في الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن يومياً، كما يحتوي المجزر على 2 ساحة انتظار مواشي تسع لـ 150 رأس، ويحتوي على 2 محطة معالجة مياه ليتم معالجة المياه المستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

مجازر المحافظة جاهزية لاستقبال أضاحي

وأكد محافظ القليوبية أن مجازر المحافظة جاهزية لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد مجاناً، فضلاً عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتاً بأن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها ويأتي تفقد المجازر التابعة للمحافظة بمدينة بنها لمتابعة سير العمل فيها وانتظام استقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك