أسعار الذهب الثلاثاء 27-6-2023.. هل تعمل محلات الصاغة أيام عيد الأضحى؟

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب خلال أيام عيد الأضحى، ومع إجازة عيد الأضحى التي بدأت اليوم الثلاثاء 27-6-2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، متضمة إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وتشهد محلات الصاغة إقبالا شديدا في أيام الأعياد، حيث ترتبط الأعياد «عيد الأضحى وعيد الفطر» بأفراح المصريين، وفي التوقيت يكون الإقبال على محلات الذهب كبير، لشراء الشبكة.

وليس هناك فرض مواعيد فتح أو إغلاق لمحلات الصاغة في أيام عيد الأضحى، وقرار فتح او إغلاق محلات الذهب ترجع لأصحاب المحلات، وفقًت لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وشهدت أسعار الذھب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في مصر الیوم الثلاثاء 2023-6-27، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ذلك التوقيت 2300 جنيه.

سعر جرام الذھب عیار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً ويستخدم في السبائك الذهبية، 2629 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذھب عیار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا بين عيارات الذهب المختلفة، 2300 جنيهٍ للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضربية.

سعر جرام الذھب عیار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء هو 1971 جنيهاً، أما عن سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 1533 جنيهاً للشراء دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنیه الذھب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 18080 جنيهًا للشراء، ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.