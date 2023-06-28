مصرع طالب وإصابة 3 في انقلاب سيارة على طريق «مصر - إسكندرية» بالشيخ زايد

لقي طالب مصرعه وأصيب 3 آخرون في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» بدائرة القسم، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشيخ زايد

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق «مصر - إسكندرية»، وأمر اللواء محمد الشرقاوي، رجال المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وفاة طالب في الحادث

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ملاكي قيادة موظف بشركة، وبصحبته 3 آخرين، إثر اصطدام السيارة بالحواجز الخرسانية الموجودة على جانب الطريق، ما أسفر عن وفاة طالب، 16 عاما، وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.