مصرع طالب بصعق كهربائي داخل منزله في المنيرة الغربية بالجيزة

لقي طالب مصرعه بصعق كهربائي في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى التحرير العام المركزي، بوصول جثة لطالب بالصف الثاني الإعدادي، 15 عاما.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص جرى التقابل مع والدة المتوفى، ربة منزل، 30 عاما، وبسؤالها أفادت بأنه أثناء قيامها هي ونجلها بتنظيف الشقة كانت على الأرض مياه، وأثناء قيام المتوفى بوضع فيشة التلفزيون، تعرض للصعق بالكهرباء، ما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.