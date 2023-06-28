«السياحة»: شركة خدمات الإعاشة ستعوض الحجاج ماديا بعد أزمة مخيمات عرفات

قالت سامية سامي، وكيل وزارة السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي، إنه بعد التقصير الذي حدث من بعض المطوفين بمخيمات عرفات، أمس، في أداء الخدمة المتفق على تقديمها للحجاج بمشعري منى وعرفات، رفعت غرفة شركات السياحة المصرية، شكاوى لوزارة الحج السعودية ضد هؤلاء المطوفين، وفقا للعقود المبرمة بين الغرفة والشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى وعرفات.

وأضافت لـ«الوطن» أنه وفقا للعقود المبرمة بين غرفة شركات السياحة وشركة «رواف منى» الخاصة بتقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمنى وعرفات، التي جرت بمعرفة وزارة الحج، فإنه ستجري مطالبة شركة «رواف منى» بتعويض الحجاج ماديا، الذين تعرضوا لمشكلات خلال إقامتهم بمخيمات عرفات، وفقا للعقود المبرمة.

شكاوى في 4 مخيمات خلال يوم عرفات

وأشارت رئيس بعثة الحج السياحي، إلى أن البعثة تلقت أمس، شكاوى من 4 مخيمات يقيم بها حجاج السياحة، لوجود نقص في الخدمات المقدمة للحجاج بعرفات، لافتة إلى أن بعثة الحج السياحي تواصلت مع وزارة الحج السعودية وجرى حل الأزمة قدر المستطاع.

وأوضحت أن بعثة الحج السياحي تلقت اليوم، أيضا عددا من الشكاوى من بعض الشركات لعدم وجود مخيمات لحجاجها بمنى، ووجود أعطال بالكهرباء والتكييفات ببعض المخيمات، لافتة إلى أنه جرى حل تلك المشكلات على الفور.

وتابعت سامية سامي: «مشكلات التسكين في منى متكررة نظرا لضيق المشعر، والبعثة تحاول من خلال لجانها حل أي مشكلة لحجاج السياحة».

وأكدت أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وجه باستمرار الرعاية والاهتمام وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وتذليل أي عقبات تقابلهم للتسهيل عليهم وأداء المناسك بسهولة ويسر، مشيرة إلى أن الوزير على اتصال دائم بالبعثة للاطمئنان على أحوال حجاج السياحة.

اتخاذ إجراءات مشددة مع أي تجاوز أو تقصير في حق الحجاج

من جانبه، قال هشام أمين عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الغرفة تقوم باتصالات مكثفة مع رؤساء الشركات لمتابعة الوضع داخل مخيمات منى، والتدخل الفوري لحل أي مشكلة واتخاذ إجراءات مشددة مع أي تجاوز أو تقصير في حق الحجاج.