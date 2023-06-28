القاهرة الإخبارية: تسجيل 6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تعاملها مع أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج حتى الآن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

%66 من الحجاج استخدموا الطابقين الأول والثاني في منشأة الجمرات

وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم، إن 66% من الحجاج استخدموا الطابقين الأول والرابع في منشأة الجمرات، فيما توزع بقية الحجاج في الطوابق الأرضي والثاني والثالث.

وأضاف «الغوينم»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه جرى رصد تفضيل عدد من الحجاج السير على الأقدام بالرغم من الحملات التوعوية المكثفة وتوفير جميع وسائل النقل والتأكيد على درجة الحرارة ستكون عالية.

تنظيم عمليات ذبح الهدي

وأشار إلى أنه بالتنسيق والتعاون مع الشركاء في أمانة العاصمة المقدسة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بجانب الدور المحور للبنك الإسلامي للتنمية، نظمت اليوم، عمليات ذبح الهدي والأضاحي بأعلى المعايير البيئية باستخدام نظام متطور لإدارة المخلفات الحيوانية.