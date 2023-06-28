غرفة عمليات «الزراعة» تستقبل 57 استفسارا و16 شكوى في أول أيام عيد الأضحى

تواصل غرفة العمليات المركزية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، والتنسيق مع الجهات الخدمية والانتاجية التابعة للوزارة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، في اطار توجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

57 استفسار من المواطنين

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي للوزارة، إن غرفة العمليات المركزية، استقبلت اليوم 57 استفسارا من المواطنين، فضلا عن 16 شكوى، ليبلغ إجمالي ما جرى استقباله خلال أول يومين للإجازة 33 شكوى، و100 استفسار، لافتا إلى أنه جرى التجاوب مع كل الاستفسارات والشكاوى بالتنسيق مع مسؤولي القطاعات والإدارات المعنية، والهيئات التابعة للوزارة، ومديريات الزراعة والطب البيطري، لاتخاذ اللازم حيال تلك الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمواطنين، والتواصل السريع مع المواطنين أصحاب الشكاوى للعمل على حلها.

وقال «الأعرج» إن الاستفسارات التي جرى التفاعل معها سواء من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتساب، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، شملت عددا من الموضوعات المتنوعة، على رأسها: عمليات الذبيح بالمجازر، نحل العسل، حماية الأراضي، الأرز، مكافحة الآفات، خدمات الطب البيطري، الكلاب الضالة، منافذ البيع التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق بأعداد مذبوحات الأضاحي التي استقبلتها المجازر على مستوى محافظات الجمهورية، أشار إلى أنها بلغت خلال اليوم الأول لعيد الأضحى، نحو 9700 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن كل المجازر الحكومية قدمت خدمات الذبيح بالمجان للمواطنين.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، جرى تشكيلها من ممثلين لكل القطاعات الخدمية التابعة للوزارة، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة: إدارات حماية الأراضي، التعاون الزراعي، مكافحة الآفات، شؤون المديريات، فضلا عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قطاع استصلاح الأراضي.