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خالد الجندي عن زيارة المقابر في العيد عبر قناة الناس: افرحوا وبلاش حزن

عضو «الأعلى للشؤون الإسلامية»: الزمن توقف عند الميت ولا يعرف وقت العيد

كتب:

محمد عزالدين
10:22 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

علق الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن زياة المقابر خلال العيد، قائلا إن الزمن عند الموتى توقف، مستشهدا بقوله تعالى: « أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ»، ومن ثم الزمن توقف بالنسبة له، ومرت عليه كأنها يوم، بالرغم أنه مر عليه 100 سنة.

خالد الجندي: الميت مش هيفرق معاه التاريخ

وأضاف «الجندي»، خلال لقاء عبر قناة الناس: «الميت بالنسبة له مش هيضايق إنك ما زرتهوش في العيد، والميت ميفرقش معاه تاريخ الزيارة».

الأعياد مأدبة الله

وأوضح أن الأعياد مأدبة الله «عزومة ربنا» فليس من المناسب أن نقبل على الفرحة بتهييج الأحزان، هذا مخالف للدين ولشعيرة الدين، فشعيرة الدين هي الفرح ووقت الفرح والأعياد هدفها السعادة والفرح والبهجة والبسمة والبشارة.

وأكد أن استعادة الأطراح ليس من الدين المباح، ويجب تأجيل زيارة القبور في العيد «الميت مش هتفرق معاه».

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