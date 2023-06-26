«الأرصاد» تكشف نسبة الرطوبة في الجو.. تصل 80% على بعض المناطق

يزداد الإحساس بذروة درجات الحرارة في فصل الصيف خلال ساعات النهار، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، والتي تصل في بعض المدن إلى 80%، حسبما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الأرصاد تكشف حالة الطقس

وفيما يتعلق بحالة الطقس، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ويكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

الأرصاد تحذر من الرطوبة

وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: نسبة الرطوبة العظمى 70-75%، والصغرى 30-40%.

- السواحل الشمالية: نسبة الرطوبة العظمى 75-80%، والصغرى 50-55%.

- جنوب سيناء: درجة الرطوبة العظمى 50-60%، والصغرى 25-30%.

- شمال الصعيد: درجة الرطوبة العظمى 60-70%، والصغرى 20-25%.

- جنوب الصعيد: درجة الرطوبة العظمى 30-35%، والصغرى 15-20%.