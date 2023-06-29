إصابة 14 شخصا في انقلاب حافلة لنقل الركاب بالصف

أصيب 14 شخصا في حادث انقلاب حافلة على طريق الكريمات الشرقي بالصف، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب حافلة ركاب

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب أتوبيس يستقله 47 راكبا، وعلى الفور كلف مدير الإدارة العامة للمباحث رجاله بالتوجه إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس على طريق الكريمات الشرقي بدائرة القسم، انقلب الأتوبيس ما تسبب في إصابة 14 راكبا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفيات

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.