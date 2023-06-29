تعرف على الحالة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على كل الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كما يستعين رجال المرور بالأوناش لإزالة أي أعطال بالطرق، قد تتسبب في توقف الحركة أمام قائدي المركبات.

حملات على الطرق والمحاور الرئيسية

كما تقوم الإدارة العامة للمرور بشن حملات على كل الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية بأنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر

وعن الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم الخميس، فقد ظهرت سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر وشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس، وكذلك في اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس، وفي محور 26 يوليو.

كما ظهرت سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية ومنطقة العباسية وروكسي، وظهرت سيولة مرورية في الزمالك ووسط البلد، وفي نفق الأزهر، وفي شارع الهرم والسودان مرورًا بجامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا إلى مناطق بولاق وإمبابة وشارع فيصل.