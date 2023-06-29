تطورات جديدة في سقوط عصابة للإتجار بالمواد المخدرة بقيمة 35 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي، مكون من 6 أشخاص لتجارة المواد المخدرة في سيناء؛ إذ ضبط بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 35 مليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية بعدما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة، إلى تورط 6 أشخاص في تكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة رأس سدر التابع لمديرية أمن جنوب سيناء.

وضبط رجال الشرطة، التشكيل العصابي المكون من 6 أشخاص، أثناء تواجدهم في مزرعة مملوكة لأحدهم بمنطقة أبو صويرة، في دائرة قسم شرطة رأس سدر.

وعقب القبض عليهم عثر رجال الشرطة بحوزتهم على 650 كيلوجراما من مادة الحشيش، و260 كيلوجراما من مخدر الهيدرو، و3 كيلوجرامات من مخدر الأفيون، بالإضافة لسيارة ملاكي و6 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تصنيع المواد المخدرة، وبحوزتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج المضبوطات، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، فيما قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ35 مليون جنيه.

العقوبة القانونية للمتهمين

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبدالله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.