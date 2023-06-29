حبس 3 أشخاص بتهمة غسل 40 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامي بدمياط

قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص في دمياط بتهمة غسل 40 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات

البداية حينما قام رجال الشرطة بضبط 3 أشخاص مقيمون في دمياط، بتهمة الاتجار في المخدرات، وتم اقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة إلى محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها، ومنحها صبغة شرعية، وقدّرت تلك الممتلكات بـ40 مليون جنيه تقريبًا.

العقوبة القانونية للمتهمين

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامي لـ«الوطن»، أن المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على: «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».