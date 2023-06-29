عروض أفلام عيد الأضحى في الهناجر ومركز الإبداع.. اعرف المواعيد وسعر تذكرة

أعلنت وزارة الثقافة، متمثلة في صندوق التنمية الثقافية، تفاصيل عروض أفلام عيد الأضحى في سينما مركز ‏الإبداع، ‏وسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعان للصندوق، بأسعار مُخفضة للجمهور، وخلال 7 حفلات صباحية ومسائية وعلى مدار اليوم.

- تعرض 3 أفلام هي «بيت الروبي والبعبع وتاج» في كل من سينما الهناجر وسينما مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية خلال فترة عيد الأضحى لأول مرة.

أسعار تذكرة أفلام عيد الأضحى في الهناجر ومركز الإبداع

- سعر تذكرة الأفلام الثلاثة في الهناجر ومركز الإبداع 60 جنيهًا.

- فيلم «البعبع» بطولة امير كرارة، وباسم سمرة، وياسمين صبري، وإخراج حسين المنباوي.

- فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، ونور اللبنانية وكريم محمود عبدالعزيز ومن إخراج بيتر ميمي.

- فيلم «تاج» قصة وسناريو وحوار وبطولة بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، إخراج سارة وفيق.

تعرض الأفلام في حفلات: 10 صباحًا، 12 ظهرًا، 2 بعد الظهر، 4 عصرًا، 6 مساءً، و8 مساءً، و10 مساءً.

يأتي هذا الحدث الذي تقدمه وزارة الثقافة المصرية لتقديم أحدث الأفلام بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تشجيع صناعة السينما المحلية وتعزيز الروح الإبداعية.

كما يعد إضافة لمشروع «سينما الشعب» الذي تقدمه وزارة الثقافة والمتمثل في تقدم أحدث الأفلام في 20 موقعًا تابعًا للهيئة في القاهرة والمحافظات بإجمالي 18 محافظة.