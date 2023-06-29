كيفية الاستعلام عن المطالبات في القضايا إلكترونيا

تتيح منصة مصر الرقمية، تقديم الكثير من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني، إذ يمكنك الحصول على تلك الخدمات من هاتفك المحمول بطريقة سهلة مبسطة، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن المطالبات إلكترونيًا.

الاستعلام عن المطالبات في القضايا إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات الاستعلام عن المطالبات إلكترونيًا من خلال موقع مصر الرقمية.

وللاستعلام عن المطالبات في القضايا إلكترونيًا يتم من خلال عدة خطوات، تتمثل الخطوة الأولى في الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع.

4 خدمات مهمة

بعدها ستظهر لك قائمة بالخدمات التي تقدمها المنصة لتقوم بعدها بالضغط على أيقونة «خدمات القضايا»، وبعدها ستظهر لك 4 خدمات مهمة تقدمها المنصة وهي: الاستعلام عن بيانات دعوى، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن المطالبات، الاستعلام عن رول دعوى.

ثم بعد ذلك يتمّ الضغط على أيقونة «الاستعلام عن المطالبات»، وتدخل بعض البيانات المطلوبة، وتضغط على أيقونة «بحث» وبعدها ستظهر لك نتيجة الاستعلام بطريقة سهلة ومبسطة.