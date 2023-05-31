سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 31-5-2023 في مصر.. انخفاض ملحوظ

شهدت أسعار الحديد استقرارا في السوق المصرية، اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، بعد الانخفاض الكبير في سعر الطن الأيام الماضية.

وتراوحت أسعار حديد التسليح، في السوق المصرية بين 32 ألفا و50 جنيهًا و39 ألفا و500 جنيهًا تسليم أرض المصنع، حيث ثبّتت بعض الشركات أسعارها، بينما خفضت بعض الشركات أسعار الطن.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم الأربعاء 31-5-2023.

سعر طن حديد عز

وبلغ سعر طن حديد عز 32 ألفا و135 جنيها.

السويس للصلب

وسجل سعر طن حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيهًا.

سعر حديد المصريين

فيما سجل سعر طن حديد المصريين نحو 32 ألفا و50 جنيهًا.

سعر حديد العشري

وسجل سعر طن حديد العشري 38 ألف جنيه.

سعر حديد بشاي

وبلغ سعر طن حديد بشاي 38 ألف جنيه.

سعر حديد المراكبي

فيما سجل سعر طن حديد المراكبي في السوق المصرية 37 ألفا و500 جنيه.

حديد الجارحي

سجل سعر طن حديد الجارحي 38 ألفا و760 جنيهًا.